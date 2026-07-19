Durante il ritiro a Dimaro, il Napoli affronta ancora problemi in difesa, con l’allenatore alle prese con diverse soluzioni. Si attendono novità dal mercato per rinforzare la linea arretrata, mentre nel frattempo si valutano Rafa Marin, Marianucci e Olivera. La rosa disponibile viene costantemente monitorata, ma nessun cambio è stato ancora ufficializzato. La situazione rimane in evoluzione, con la squadra che si prepara alle prossime partite senza aver ancora definito tutti i componenti del reparto difensivo.

L’emergenza difensiva continua a condizionare il ritiro del Napoli a Dimaro. Vincenzo D’Angelo, inviato della Gazzetta dello Sport a Dimaro Folgarida, racconta che Massimiliano Allegri è costretto a fare i conti con le assenze di Alessandro Buongiorno e Sam Beukema, una situazione che obbliga il tecnico a trovare soluzioni interne in attesa di eventuali sviluppi sul mercato. Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport sottolinea come il club continui a seguire la linea dettata dalla società: prima cedere gli esuberi e solo successivamente valutare nuovi acquisti. Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, le prime alternative a disposizione di Allegri sono rappresentate da Rafa Marin e Luca Marianucci. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri cerca soluzioni: Rafa Marin, Marianucci e Olivera aspettando il mercato”

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