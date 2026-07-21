Il difensore azzurro ha dichiarato che la squadra sta lavorando con intensità, sia con il pallone che sul piano atletico, in vista della nuova stagione. Ha aggiunto che l'allenatore è una persona positiva e che l'obiettivo è essere competitivi su tutti i fronti.

Amir Rrahmani, difensore azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport sulla nuova stagione che sta per iniziare. “Stiamo lavorando con intensità, sia con il pallone che dal punto di vista atletico. Speriamo di affrontare queste due partite nel migliore dei modi. Allegri? E’ una persona molto positiva. Con lui il dialogo è immediato e ci sentiamo liberi di confrontarci. Anche con gli altri allenatori c’era comunicazione, ma questa positività si percepisce fin dal primo giorno ed è importante per noi. Rafa Marin e Marianucci? Sono entrambi giovani e di grande qualità. La scorsa stagione hanno trovato spazio, soprattutto Rafa Marin, che ha dimostrato il suo valore. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Rrahmani: “Allegri persona positiva, vogliamo essere competitivi su tutti i fronti”

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