Dal ritiro di Dimaro, Amir Rrahmani ha commentato il rapporto con l’allenatore, definendolo una persona molto positiva e sottolineando che con lui si sente libero di comunicare. Questa è la seconda volta che un giocatore elogia Allegri, evidenziando un clima di comunicazione aperta. Rrahmani ha anche parlato della stagione che si avvicina, senza entrare in dettagli specifici.

Intervenuto dal ritiro di Dimaro, Amir Rrahmani ha così parlato di Allegri ( è già il secondo che lo elogia ) e della stagione che si prospetta. Le parole di Rrahmani. A Sky Sport: “Stiamo lavorando bene, sia nella fase con la palla sia senza. Speriamo di affrontare queste due partite nel migliore dei modi.” Su Allegri “È una persona molto positiva. Con lui ci sentiamo liberi di comunicare. Non significa che con gli altri allenatori non accadesse, ma questa sua positività si percepisce subito e ci serve molto.” Sul Rafa Marin e Marianucci “Sono entrambi ragazzi giovani e di qualità. L’anno scorso hanno avuto modo di giocare abbastanza, soprattutto Rafa Marin, che ha dimostrato il suo valore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rrahmani: “Allegri è una persona molto positiva. Con lui ci sentiamo liberi di comunicare”

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