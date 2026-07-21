Routine perfette allenamenti alimentazione e mindfulness | sui social anche il benessere rischia di trasformarsi in un obbligo E più cerchiamo di mostrarci in equilibrio più potremmo allontanarci da ciò che ci fa stare davvero bene
Su social media, quasi tutti condividono routine di allenamenti, alimentazione e pratiche di mindfulness. Spesso si percepisce che il benessere diventi un obbligo da mostrare, lasciando poco spazio alla spontaneità. Non c’è profilo che non offra consigli su come vivere in modo più equilibrato o armonioso. Questa corsa a condividere il proprio percorso di benessere rischia di allontanare dalla vera soddisfazione personale, trasformando tutto in una performance pubblica.
N on c’è profilo social che non dia consigli o non parli di come stare meglio, di come creare una routine di benessere e di come vivere in maniera più armoniosa con se stessi e il mondo. Se ne parla talmente tanto che forse ora si è arrivati al problema opposto, a quello che sui social è definito come wellness dopamine. Ovvero si è talmente tanto focalizzati sul dover star bene, da averlo trasformato in qualcosa di performativo. E aver perso di vista che forse non stiamo veramente così bene. Wellness tourism: 7 mete dove rigenerare corpo e mente X Leggi anche › Nonna Maxxing, che cos’è il trend wellness ispirato alle nonne italiane Wellness Dopamine, il paradosso del benessere. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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