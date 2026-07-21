N on c’è profilo social che non dia consigli o non parli di come stare meglio, di come creare una routine di benessere e di come vivere in maniera più armoniosa con se stessi e il mondo. Se ne parla talmente tanto che forse ora si è arrivati al problema opposto, a quello che sui social è definito come wellness dopamine. Ovvero si è talmente tanto focalizzati sul dover star bene, da averlo trasformato in qualcosa di performativo. E aver perso di vista che forse non stiamo veramente così bene. Wellness tourism: 7 mete dove rigenerare corpo e mente X Leggi anche › Nonna Maxxing, che cos’è il trend wellness ispirato alle nonne italiane Wellness Dopamine, il paradosso del benessere. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Routine perfette, allenamenti, alimentazione e mindfulness: sui social anche il benessere rischia di trasformarsi in un obbligo. E più cerchiamo di mostrarci in equilibrio, più potremmo allontanarci da ciò che ci fa stare davvero bene

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