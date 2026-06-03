È stato presentato il Dress Emotional Code, un'evoluzione dell'armocromia, che si focalizza sull'uso di abiti, colori e forme per influenzare l'energia personale e comunicare emozioni. La nuova modalità invita a chiedersi non più cosa sia esteticamente adatto, ma cosa faccia sentire bene chi si veste. Questa teoria propone un approccio più emotivo e lessicale alla scelta dell'abbigliamento, spostando l’attenzione dall’estetica all’effetto che i vestiti hanno sul proprio stato d'animo.

Di decenni ne sono passati da allora, la società è profondamente cambiata, così come Tania che ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo perché «volevo togliermi di dosso l'etichetta di ragazza belle e basta. Ho sempre amato studiare, negli studi televisivi leggevo Dante, curavo e nutrivo la mia mente come e più del corpo. Ma non ero credibile in quell'ambiente, a quel tempo», ci racconta lei stessa. Così, dopo un lungo percorso di rinascita personale, ha scelto di intraprendere una strada che la «vestiva» meglio, quella della ricerca del benessere delle donne attraverso la consulenza d'immagine e il coaching. Tania Mazzoleni, che oggi lavora a Roma e organizza conferenze ed eventi in tutta Italia, ha ideato il metodo Stylefulness che unisce crescita personale, consapevolezza del sé e immagine esteriore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tania Mazzoleni spiega il Dress Emotional Code, l'upgrade dell'armocromia: «Quando ci si veste, la domanda da porsi ora non è più “cosa mi sta bene?”, ma “cosa mi fa stare bene?”»

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Si parla di: Tania Mazzoleni spiega il Dress Emotional Code, l'upgrade dell'armocromia: Quando ci si veste, la domanda da porsi ora non è più cosa mi sta bene?, ma cosa mi fa stare bene?.

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