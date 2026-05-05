Millie Bobby Brown, attrice di 22 anni con circa 72 milioni di follower su Instagram, ha condiviso alcune riflessioni sulla propria vita. Ha affermato che diventare madre è ciò che la fa sentire più viva, e ha raccontato come rasarsi i capelli da bambina le abbia insegnato a non preoccuparsi delle opinioni altrui, imparando invece ad accettare sé stessa. La giovane attrice vive seguendo le proprie scelte e non si lascia influenzare dagli altri.

Adesso annuncia la sua ultima collaborazione che privilegia autenticità e cura di sé rispetto alla perfezione assoluta, valori che ha in comune con la sua generazione. «Una cosa per cui non mi scuserò mai? Essere me stessa», ha dichiarato. Il messaggio è chiaro: il self-care non è solo avere un'estetica curata, ma significa proteggere la propria energia e sapere chi si è. Questa la filosofia su cui si fonda la partnership tra Millie Bobby Brown e BRITA, l'azienda tedesca che promuove l'idratazione come buona abitudine di benessere e l'ottimizzazione dell'acqua potabile. «Mi piace essere coinvolta in progetti che abbiano uno scopo, un significato e che si adattino alla mia vita quotidiana.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Millie Bobby Brown: «Essere madre è ciò che mi fa sentire più viva che mai. Rasarmi i capelli da bambina mi ha insegnato a non preoccuparmi di ciò che il mondo pensa di me e cercare solo di accettare chi sono»

Millie Bobby Brown avvistata con sua figlia insieme a Noah Schnapp #strangerthings

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