Rotary | incontro giovani-lavoro
Il Rotary Club Alta Valdelsa ha organizzato un incontro dedicato a giovani, lavoro e prospettive future. La relatrice è stata Viola Francini, che ha partecipato insieme alla past president del Rotaract Valdelsa. L'evento si è concentrato sul rapporto tra giovani e opportunità lavorative, affrontando temi legati alle sfide e alle possibilità nel mercato attuale.
Giovani, lavoro e prospettive al centro di un incontro del Rotary Club Alta Valdelsa. Relatrice Viola Francini (in piedi nella foto, insieme con la past president del Rotaract Valdelsa, Emma Calabrese). Giornalista di Poggibonsi, Viola Francini vive da tempo a Milano ed è attiva professionalmente con Vanity Fair Italia anche come Social media manager, dopo gli inizi in Tgcom24. Un’eccellenza della Valdelsa, dunque, ospite presso Il Faetino, a Colle, per affrontare il tema "Il lavoro che sognavamo non esiste più: come la Generazione Z vuole ridisegnare le redazioni giornalistiche del futuro". Un evento introdotto dalla presidente Barbara... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Giuseppe Pasini, intervistato dal nostro Direttore Massimo Lucidi
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