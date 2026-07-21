Rotary | incontro giovani-lavoro

Notizia in breve

Il Rotary Club Alta Valdelsa ha organizzato un incontro dedicato a giovani, lavoro e prospettive future. La relatrice è stata Viola Francini, che ha partecipato insieme alla past president del Rotaract Valdelsa. L'evento si è concentrato sul rapporto tra giovani e opportunità lavorative, affrontando temi legati alle sfide e alle possibilità nel mercato attuale.