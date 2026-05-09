GenerAzioni in rete Giovani donne e lavoro | l' incontro a Brindisi

BRINDISI - “GenerAzioni in rete. Giovani, donne e lavoro. Analisi e prospettive del territorio” è il tema di un incontro che si terrà martedì 12 maggio 2026 alle 18:30, presso il cortile di palazzo Granafei-Nervegna, Brindisi. L'iniziativa nasce dal percorso di discernimento che il “Progetto.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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