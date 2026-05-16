Io non ci casco Filca Cisl e Rotary insieme per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza sul lavoro
Ieri sera al cineteatro Ferrari di Sapri si è svolto l’evento “Io non ci casco”, organizzato dal Rotary Club Sapri - Golfo di Policastro in collaborazione con la Filca Cisl, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno e l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina. L’iniziativa ha visto una grande partecipazione di pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla sicurezza sul lavoro. Sono stati affrontati temi legati alle normative e alle precauzioni da adottare in ambito lavorativo.
Grande partecipazione, ieri, al cineteatro Ferrari di Sapri all'evento "Io non ci casco", organizzato dal Rotary Club Sapri - Golfo di Policastro, insieme alla Filca Cisl, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno e Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili Sala Consilina e il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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