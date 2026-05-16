Io non ci casco Filca Cisl e Rotary insieme per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza sul lavoro

Ieri sera al cineteatro Ferrari di Sapri si è svolto l’evento “Io non ci casco”, organizzato dal Rotary Club Sapri - Golfo di Policastro in collaborazione con la Filca Cisl, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno e l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina. L’iniziativa ha visto una grande partecipazione di pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulla sicurezza sul lavoro. Sono stati affrontati temi legati alle normative e alle precauzioni da adottare in ambito lavorativo.

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Grande partecipazione, ieri, al cineteatro Ferrari di Sapri all'evento "Io non ci casco", organizzato dal Rotary Club Sapri - Golfo di Policastro, insieme alla Filca Cisl, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Salerno e Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili Sala Consilina e il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Come sensibilizzare e coinvolgere il personale sulla salute e sicurezza sul lavoroLa sicurezza sul lavoro richiede attenzione quotidiana, procedure chiare e una partecipazione attiva da parte del personale. Filca Cisl e Rotary a Sapri per giovani su sicurezza lavoro con iniziativa Io non ci casco salernonotizie.it/2026/05/16/fil… x.com Filca Cisl e Rotary insieme a Sapri per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza sul lavoroAttualita: Grande partecipazione, ieri, al cineteatro Ferrari di Sapri (Salerno) all'evento Io non ci casco, organizzato dal Rotary C ... cilentonotizie.it Io non ci casco. Il 15 maggio a Sapri un convegno sulla sicurezza sul lavoro con l’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina-LagonegroIo Non Ci Casco — Lavoro, futuro, giovani: perché lavorare in sicurezza è così importante è il convegno organizzato dal Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro con l'Ordine dei Commercialisti Sala C ... ondanews.it