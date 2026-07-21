Ronan Keating ha annunciato di essere in fase di registrazione di un nuovo album. Ha spiegato che il primo singolo del progetto include una collaborazione con Ed Sheeran, un giovane cantautore. Keating ha fatto questa comunicazione in un’intervista a Billboard, senza specificare ulteriori dettagli sulla data di uscita o sul resto del materiale in lavorazione. La notizia arriva dopo un periodo difficile per l’artista.

Ronan Keating ha condiviso con Billboard alcune importanti novità, dopo un periodo estremamente difficile: «Proprio in questo momento sto lavorando a un nuovo disco, e il primo singolo vede la collaborazione di un giovane cantautore di nome Ed Sheeran. Sono pronto a pubblicare questo album». Dopo le sofferenze della pandemia, nel 2023 il cantautore irlandese ha perso il fratello, Ciaran Keating, in un incidente d’auto. Quella tragedia ha scosso profondamente l’artista, oggi quarantanovenne, proprio come accadde nel 2009 con la scomparsa di Stephen Gately, suo ex compagno di band nei Boyzone. Come spesso accade, però, l’arte e la musica sono riuscite a farsi strada anche nei momenti più bui. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ronan Keating sta lavorando a un nuovo album (e c’è anche Ed Sheeran)

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