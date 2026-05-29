Sal Da Vinci ha pubblicato il suo nuovo album intitolato Per Sempre Sì. L’uscita segna una fase di rinnovamento nella sua carriera dopo 50 anni dall’esordio sui palchi. L’album ha riscosso un successo immediato, consolidando la sua presenza nel panorama musicale. La pubblicazione è stata annunciata con entusiasmo dal cantante, che si trova in una fase di grande esposizione pubblica. L’album contiene nuove canzoni e rappresenta un momento importante per l’artista.

Sal Da Vinci pubblica il suo album Per Sempre Sì ed è nel pieno di una fase nuova, forse una delle più esposte e sorprendenti della sua carriera (sono passati ormai 50 anni dalla prima volta in cui è salito su un palco). Dopo la vittoria a Sanremo e il passaggio all’Eurovision, dove si è classificato quinto, oggi 29 maggio mette nero su bianco questa rinascita artistica con l’uscita del suo nuovo album. Il disco si affianca anche al lancio di un nuovo singolo, Poesia, che già si annuncia come uno dei brani da tenere d’occhio per l’estate. Per Sempre Sì, il nuovo album di Sal Da Vinci. Quattordici tracce divise tra Lato A e Lato B, in puro stile vinile, per un album che attraversa generi e atmosfere senza mai perdere quell’anima napoletana che è il marchio di fabbrica di Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci lancia il nuovo album, Per sempre sì ed è un trionfo

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Sal Da Vinci canta Per sempre sì - Canzonissima 25/04/2026

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