Svelata la dichiarazione dei redditi del Principe con anche tutte le tasse sinora pagate Accanto a lui Ed Sheeran Adele e Harry Styles

È stato reso pubblico il reddito del Principe, inclusi tutti i pagamenti di tasse effettuati finora. Nella documentazione sono presenti anche le dichiarazioni di artisti noti come Ed Sheeran, Adele e Harry Styles. Per anni, il membro della famiglia reale si è opposto alla divulgazione dei propri dati fiscali, affermando di voler mantenere la privacy su questioni finanziarie personali, come fanno tutti i cittadini britannici.

P er anni si è rifiutato di rendere pubblici i dettagli dei suoi contributi fiscali personali, sostenendo di avere diritto alla stessa privacy di ogni altro cittadino britannico. Ma il continuo scrutinio dei media ha finalmente convinto il principe William a rivelare il proprio reddito e a quanto ammontano i suoi versamenti annuali al fisco inglese. In base a un nuovo rapporto pubblicato dal domenicale inglese Sunday Times, le cifre non sorprendono: il 43enne principe del Galles, erede al trono d’Inghilterra, risulta essere uno dei maggiori contribuenti del Paese. Il carcere del principe William è chiuso e tossico. Ma molto redditizio X Leggi anche › Il principe William ricorda Lady Diana con una foto inedita, nel giorno della Festa della Mamma Il principe William guadagna oltre 20 milioni di sterline l’anno.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Svelata la dichiarazione dei redditi del Principe, con anche tutte le tasse sinora pagate. Accanto a lui Ed Sheeran, Adele e Harry Styles Notizie correlate Leggi anche: Tasse e dichiarazione dei redditi: tutte le nuove scadenze e i bonus da non perdere per proteggere il tuo stipendio nel 2026 Dichiarazione dei redditi, con CNA ed Epasa-Itaco per evitare errori e sanzioniLa consegna delle certificazioni uniche, le cosiddette CU, suona un po’ come un campanello d’allarme, quello che segna l’inizio della stagione della...