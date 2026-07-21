Romero pensa di lasciare il Tottenham | contatto Inter ma il prezzo è ancora troppo alto

Il Tottenham sta considerando la cessione di Cristian Romero, con l'interesse di un club italiano che ha già avviato trattative. Tuttavia, il prezzo richiesto dal club londinese risulta ancora troppo elevato per il momento. La situazione sembra portare a una possibile partenza del difensore, che potrebbe lasciare il club in questa sessione di mercato. Non sono stati comunicati dettagli sui termini dell'offerta o sulla durata della trattativa.

L'avventura di Cristian Romero con la maglia del Tottenham sembra essere giunta a un punto di svolta decisivo. Tra l'ex centrale dell'Atalanta e il club londinese l'aria si è fatta pesante, tanto che gli Spurs si stanno già muovendo concretamente sul mercato per cautelarsi in vista di un suo probabile addio., Nonostante Roberto De Zerbi stimi enormemente le doti tecniche del centrale argentino, sembrano esserci alcune situazioni di carattere extra campo a frenare il tecnico italiano, spingendo la dirigenza inglese a valutare seriamente la cessione del proprio capitano. Per lasciar partire il difensore, il Tottenham aveva inizialmente stabilito una richiesta economica vicina ai 60 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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CHE NOME PER LA DIFESA! IL TOTTENHAM PROPONE CUTI ROMERO

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