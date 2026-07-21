Il Milan continua con il suo lavoro a Milanello: Ruben Amorim, fin dal primissimo giorno al centro sportivo rossonero, ha fatto capire di voler con sé Luka Modri? per almeno un'altra stagione. Il croato è stato uno dei giocatori più importanti e positivi dell'annata con Massimiliano Allegri in panchina, purtroppo finita con il quinto posto e la mancata qualificazione in Champions League. Sembrava difficile che il croato restasse in rossonero visto l'addio dell'allenatore livornese e proprio la mancanza della coppa dalle grandi orecchie. La speranza, però, non si è mai affievolita del tutto, con le notizie che sono diventate sempre più positive, settimana dopo settimana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Romano annuncia: "Accordo tra Milan e Modri?". I dettagli. Il mediano ha parlato con Amorim

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