Milan colpo Alaba a zero? Romano | Zahavi ne ha parlato con il club Ecco i dettagli

Il Milan è alla ricerca di nuovi rinforzi e tra i nomi che circolano c’è anche quello di David Alaba. Secondo fonti vicine al club, il procuratore dell’attuale difensore ha avuto un incontro con i dirigenti rossoneri per discutere di un possibile trasferimento a parametro zero. La trattativa sembra ancora in fase preliminare, ma l’interesse è stato confermato senza ulteriori dettagli ufficiali.

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Si continua a parlare molto del calciomercato del Milan, specialmente nel caso in cui i rossoneri dovessero qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Servirebbero, infatti, rinforzi importanti in ogni reparto e per la difesa spunta il nome di David Alaba, difensore centrale classe 1992 in uscita dal Real Madrid. L'austriaco, infatti, non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza con i blancos e potrebbe essere un'opportunità di mercato anche per il Milan. Alaba ha giocato solo 9 partite nella Liga spagnola in questa stagione, visti i suoi tanti problemi fisici e di infortunio. A livello di stipendio potrebbe costare comunque tanto: 10 milioni di euro netti è quanto percepisce al Real Madrid.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, colpo Alaba a zero? Romano: “Zahavi ne ha parlato con il club”. Ecco i dettagli Notizie correlate Goretzka al Milan è un colpo davvero possibile? Ecco quanto deve investire il club nel colpoCalciomercato Milan, mancano sempre meno giorni alla fine del campionato e all'inizio della sessione estiva di mercato. Mercato Inter, Romano svela la strategia nerazzurra per il grande colpo dalla Premier League: ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Mercato Inter, Romano, sul suo canale Youtube, ha parlato così delle mosse nerazzurre per un obiettivo dalla Premier League... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mercato Juventus, spunta David Alaba: offerto il difensore del Real Madrid. Spalletti dice sì?; Alaba proposto alla Juventus: i 3 PRO e i 2 CONTRO del possibile colpo in difesa dei Bianconeri; Milan, occhio al colpo dal Real Madrid: occasione a parametro zero!; Juventus su Alaba: Spalletti valuta il colpo a parametro zero. Milan, colpo di scena Allegri: Da capire cosa faràAllegri e il clamoroso addio al Milan a fine stagione. Annuncio a sorpresa e c'è di mezzo Giorgio Furlani: tutti i dettagli ... calciomercato.it Dal Manchester City al Milan, i rossoneri sognano il grande colpoIl Milan guarda in casa Manchester City per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione con un colpo importante in arrivo ... milanlive.it Ci sono uomini che non invecchiano mai. Diventano leggenda. Franco Baresi compie 66 anni, ma per milioni di tifosi resterà per sempre quel capitano capace di difendere il Milan con il cuore prima ancora che con i piedi. Classe, eleganza, sacrificio, amore in - facebook.com facebook Milan, Zahavi e il destino di Nkunku e Lewandowski: ecco cosa filtra sul mercato #calciomercato #milan #SempreMilan #Nkunku #Lewandowski x.com