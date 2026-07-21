Modri? e il Milan | l' amore continua! Accordo trovato Ha già parlato con Amorim
Il Milan ha raggiunto un accordo con Luka Modri?, confermato anche dal fatto che il giocatore ha già avuto un colloquio con il tecnico Ruben Amorim. La squadra prosegue gli allenamenti a Milanello, mentre il rapporto tra il club e il centrocampista sembra destinato a proseguire anche nella prossima stagione.
Il Milan continua con il suo lavoro a Milanello: Ruben Amorim, fin dal primissimo giorno al centro sportivo rossonero, ha fatto capire di voler con sé Luka Modri? per almeno un'altra stagione. Il croato è stato uno dei giocatori più importanti e positivi dell'annata con Massimiliano Allegri in panchina, purtroppo finita con il quinto posto e la mancata qualificazione in Champions League. Sembrava difficile che il croato restasse in rossonero visto l'addio dell'allenatore livornese e proprio la mancanza della coppa dalle grandi orecchie. La speranza, però, non si è mai affievolita del tutta, con le notizie che sono diventate sempre più positive, settimana dopo settimana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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Il Futuro del Milan Luka Modric e le Prospettive di Rinnovo
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