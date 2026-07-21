Un attore di 86 anni è morto a Trastevere dopo essere caduto da un balcone e aver colpito un'auto in sosta. La polizia sta indagando sulla dinamica dell'incidente, senza escludere né l'ipotesi di un gesto volontario né quella di un incidente. La morte è avvenuta alle 8 del mattino. La dinamica esatta e le motivazioni sono ancora in fase di accertamento.

Gesto volontario o incidente. Al momento la polizia non si sbilancia per spiegare le ragioni della morte dell'attore catanese Pippo Di Marca, 86 anni, caduto alle 8.20 di martedì mattina dal quinto piano del palazzo dove abitava in via di San Francesco a Ripa, a Trastevere. Inutili purtroppo i soccorsi, prima da parte di alcuni passanti, quindi del personale medico dell'Ares 118. Sul posto sono accorsi anche gli agenti del commissariato Trastevere insieme con i vigili urbani del I Gruppo Centro. Anche la Scientifica ha effettuato un sopralluogo in strada e nell'appartamento dell'attore che sarebbe precipitato dal balcone al quinto piano cadendo su un'auto in sosta. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma Trastevere, la morte dell'attore Pippo Di Marca: il volo dal balcone di casa e la caduta su un'auto in sosta. «Suicidio o incidente»

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Morto l'attore Pippo di Marca, è precipitato dal balcone di casaL'attore e regista Pippo Di Marca è morto dopo essere precipitato dal terzo piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere.

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