L’attore e regista teatrale siciliano è deceduto dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione in via di San Francesco a Ripa, a Trastevere. L’incidente è avvenuto il 21 luglio 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della caduta.

Roma, 21 luglio 2026 - L'attore e regista siciliano Pippo Di Marca è morto cadendo dal terrazzo della sua abitazione in via di San Francesco a Ripa, a Trastevere. La tragedia è avvenuta attorno alle 8,20. La polizia sta indagando per comprendere se l'86enne sia caduto accidentalmente oppure si tratti di suicidio. "Non sussistono infatti elementi riconducibili a un omicidio", ha riferito un agente all'Adnkronos. La strada è stata recintata dalle forze dell'ordine. In tanti tra i vicini stanno chiedendo informazioni sull'accaduto. Disperato il figlio del regista, seduto su una sedia all'incrocio con viale Trastevere, consolato dalle carezze di un'anziana conoscente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pippo Di Marca è morto. L’attore e regista teatrale è precipitato dal balcone di casa sua a Trastevere

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