L'attore e regista Pippo Di Marca è morto dopo essere precipitato dal terzo piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. Aveva 86 anni e avrebbe compiuto 87 il prossimo ottobre. La sua scomparsa è avvenuta questa mattina, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo del cinema e del teatro.

Lutto nel mondo del cinema e del teatro, è morto Pippo Di Marca. L'attore e regista, che avrebbe compiuto 87 anni il prossimo ottobre, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione nel quartiere Trastevere. In casa è stato ritrovato un biglietto rivolto alla moglie e al figlio in cui avrebbe scritto: "Scusate, non ce la faccio più non è questa la vita che voglio". Il fatto è avvenuto nella mattinata di martedì 21 luglio, Di Marca sarebbe morto sul colpo. A dare l'allarme sono stati i gestori del Caffè Trastevere che lo conoscevano da 40 anni e si sono immediatamente accorti di quanto era successo. In casa erano presenti la moglie e il figlio che, secondo il racconto fatto dal Corriere della Sera, sarebbe sceso in strada consolato da una residente del quartiere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Morto l'attore Pippo di Marca, è precipitato dal balcone di casa

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Morto l'attore Pippo di Marca, è precipitato da un terrazzo a Roma

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