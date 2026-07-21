A Roma Tiburtina, un uomo segnalato tramite l’app Youpol come rischio suicidio è stato salvato dalla Polizia Ferroviaria. Gli agenti sono intervenuti rapidamente e, grazie a un’astuta mossa, sono riusciti a localizzarlo e a fermarlo prima che potesse compiere gesti estremi. La polizia ha utilizzato anche il travestimento di una dipendente di un fast food per avvicinarsi e rassicurare l’uomo. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’intervento è stata resa nota.

Un uomo è stato tratto in salvo dalla Polizia Ferroviaria dopo aver lanciato una segnalazione di suicidio tramite l’app Youpol. L’intervento è avvenuto presso la stazione di Roma Tiburtina, dove gli agenti sono riusciti a localizzare e soccorrere il soggetto grazie a un ingegnoso stratagemma e a una notevole prontezza di riflessi. L’uomo individuato tra i binari della stazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando un uomo ha inviato una segnalazione di suicidio alla Questura di Roma utilizzando l’applicazione Youpol, uno strumento digitale messo a disposizione dei cittadini per emergenze e segnalazioni, anche in forma anonima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Virgilio.it - Roma Tiburtina, poliziotta si finge dipendente di un fast food e salva un uomo dal suicidio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roma: minaccia suicidio sull’app Youpol, agenti salvano uomo a stazione TiburtinaGli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione su un’app di messaggistica, in cui un...

Leggi anche: Aggredito da un gruppo di coetanei. Quindicenne ferito al volto si salva rifugiandosi nel fast food

Temi più discussi: Stazione Tiburtina. Salvato con un ordine al fast food: la Polizia di Stato rintraccia in stazione un uomo che aveva minacciato il suicidio sull’app Youpol - Questura di Roma | Polizia di Stato; Il suo ordine è pronto, può venire a ritirarlo. Poliziotta si finge dipendente di un fast food e lo salva dal suicidio sui binari...; Sono del fast food, passi a ritirare: il finto ordine che ha evitato la tragedia a Tiburtina; Poliziotta si finge dipendente di un fast food a Roma: salvato un uomo che aveva minacciato il suicidio.

6 arresti e 33 persone denunciate: questo è il positivo bilancio dell’ultima serie controlli svolti dalla Polizia ferroviaria a Roma Termini e nelle principali stazioni del Lazio. Tra i fermati, un uomo ricercato per reati legati agli stupefacenti, individuato mentre spacc x.com

Poliziotta si finge dipendente di un fast food a Roma: salvato un uomo che aveva minacciato il suicidioUna poliziotta della Questura di Roma è riuscita a salvare un uomo da un tentativo di suicidio: ha finto di essere una dipendente di un fast food ... fanpage.it

Il suo ordine è pronto, può venire a ritirarlo. Poliziotta si finge dipendente di un fast food e lo salva dal suicidio sui binari del trenoAveva minacciato il suicidio sull'app Youpol, l'applicazione della Polizia di Stato per le emergenze e le segnalazioni anche anonime dei ... msn.com

I migliori aeroporti europei 2026: Roma Fiumicino vince per il 5º anno consecutivo negli aeroporti oltre 40 mln di passeggeri e Venezia Marco Polo tra 10-25mln passeggeri reddit