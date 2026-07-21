Roma | minaccia suicidio sull’app Youpol agenti salvano uomo a stazione Tiburtina

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione su un’app di messaggistica, in cui un uomo minacciava di suicidarsi. La chiamata è arrivata alla Questura di Roma, che ha immediatamente inviato le pattuglie sul posto. Con un intervento rapido, sono riusciti a individuare e bloccare l’uomo, evitando che si compisse l’atto. La vicenda si è conclusa senza ulteriori conseguenze.

Un escamotage ingegnoso e una straordinaria prontezza di riflessi hanno permesso alla Polizia Ferroviaria di Roma Tiburtina di trarre in salvo un uomo che aveva lanciato una segnalazione di suicidio alla Questura di Roma. Questo avveniva tramite l’app Youpol, l’applicazione della Polizia di Stato dedicata alle emergenze e alle segnalazioni, anche anonime, da parte dei cittadini. Gli agenti si sono attivati immediatamente e, grazie alla geolocalizzazione del telefono cellulare dell’uomo, hanno potuto comprendere che il soggetto si trovava tra i binari della stazione. Intervento della Polizia e tentativi di contatto. Nonostante i ripetuti tentativi di contatto telefonico da parte degli agenti, l’uomo ha continuato a rifiutare le chiamate, rendendo la situazione sempre più critica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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