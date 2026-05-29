Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito da alcuni coetanei e ferito al volto. Dopo l'aggressione, si è rifugiato in un fast food vicino, dove è stato soccorso. Sul luogo sono rimasti altri giovani che hanno assistito alla scena, con urla e fuga generale sotto i portici di piazza Garibaldi. Il minorenne presenta un volto tumefatto e una ferita sopra l’arcata sopraccigliare. Indagini sono in corso per identificare gli aggressori.

È riuscito a scappare rifugiandosi dentro il McDonald’s con il volto tumefatto e una ferita all’arcata sopraccigliare, mentre dietro di lui restavano urla, tensione e il fuggi fuggi di ragazzi sotto i portici di piazza Garibaldi. Ancora una volta il cuore di Busto Arsizio, in particolare la zona dei “cubi“ tra via Fratelli d’Italia e via Pozzi, torna al centro di un episodio di violenza tra giovanissimi. Nel tardo pomeriggio di martedì un ragazzo di 15 anni, di origine albanese, è stato aggredito e preso a pugni da un gruppo composto da almeno cinque coetanei. Tutto sarebbe nato da un incontro casuale avvenuto poco dopo le 17.30. Secondo le prime ricostruzioni, tra i ragazzi esistevano già vecchie tensioni legate a questioni sentimentali e rivalità personali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggredito da un gruppo di coetanei. Quindicenne ferito al volto si salva rifugiandosi nel fast food

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