Crysencio Summerville è stato vicino al trasferimento in Arabia Saudita, ma ora sta valutando l'offerta. La trattativa con la Roma sembrava conclusa, con il giocatore pronto a trasferirsi, ma una chiamata dell'allenatore ha fatto cambiare idea. La firma con l'Al Hilal non è ancora definita e il calciatore si prende tempo per decidere. La situazione resta in sospeso e nessuna ufficialità è stata comunicata.

Roma-Crysencio Summerville è il caso del momento. Prima dato a un passo dai giallorossi, poi pronto al trasferimento in Arabia Saudita e ora in fase di riflessione. L'olandese, ammaliato dagli oltre 16 milioni di euro messi sul piatto dall'Al-Hilal, sembrava certo del trasferimento alla corte di Simone Inzaghi. Una beffa per Gasperini con la Roma pronta a orientarsi su Diego Moreira dello Strasburgo e Antonio Nusa, attaccante del Lipsia., L'inserimento dell'Al Hilal, con la super-offerta da 80 milioni di euro presentata al West Ham, è decisamente superiore ai circa 50 mln messi sul piatto dalla Roma dopo giorni di trattative febbrili. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Sportmediaset.mediaset.it - Roma-Summerville, è giallo. Sembrava fatta con l'Al Hilal ma la chiamata di Gasp lo fa vacillare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Telenovela Summerville, Roma di nuovo in corsa? Gasp lo chiama e lui mette in stand by l’Al-HilalL’olandese ha deciso di mettere in stand by il trasferimento all’Al-Hilal, nonostante nelle scorse settimane avesse raggiunto un accordo con il club...

Aria di beffa per la Roma: l'Al-Hilal irrompe su Summerville con un'offerta shockL'Al-Hilal ha presentato un'offerta importante per il giocatore, complicando le trattative con la Roma.

Temi più discussi: Roma, pronta una maxi offerta al West Ham per Summerville; Roma, sprint per Summerville: pronta una nuova offerta al West Ham; Calciomercato Roma: Summerville, c'è l'offerta, ma non basta ancora. L'ala olandese intanto apre ai giallorossi; Calciomercato Roma, resiste la pista Summerville: la situazione e il tema della clausola.

Giallo #Summerville: una clausola per due L'ok del #WestHam alla #Roma non è bastato: anche l' #AlHilal ha aderito alla clausola. Ora decide il giocatore @DanieleLoMonaco #ASRoma #Calciomercato x.com

Roma-Summerville, è giallo. Sembrava fatta con l'Al Hilal ma la chiamata di Gasp lo fa vacillareRoma-Crysencio Summerville è il caso del momento. Prima dato a un passo dai giallorossi, poi pronto al trasferimento in Arabia Saudita e ora in fase di riflessione. L'olandese, ammaliato dagli oltre 1 ... msn.com

Summerville va in Arabia, offerta pazzesca dell'Al Hilal di Inzaghi! La Roma sorpassata: cosa è successoIl club saudita ha strappato l'attaccante ai giallorossi con un'offerta monstre: tutti i dettagli e le alternative ... tuttosport.com