Roma | sequestrato oro da investimento per oltre 2 milioni euro all’aeroporto Leonardo Da Vinci

Notizia in breve

All'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma, le forze di polizia hanno sequestrato oltre 2 milioni di euro in oro da investimento. I Finanzieri, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno fermato un passeggero che trasportava una grande quantità di lingotti e monete d’oro. Il materiale è stato sottoposto a sequestro amministrativo, e l’operazione è ancora in corso.