Roma | sequestrato oro da investimento per oltre 2 milioni euro all’aeroporto Leonardo Da Vinci

Da romadailynews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma, le forze di polizia hanno sequestrato oltre 2 milioni di euro in oro da investimento. I Finanzieri, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno fermato un passeggero che trasportava una grande quantità di lingotti e monete d’oro. Il materiale è stato sottoposto a sequestro amministrativo, e l’operazione è ancora in corso.

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I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Ufficio Lazio 2 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm), hanno recentemente eseguito un importante sequestro amministrativo di una significativa quantità di oro da investimento, per un controvalore complessivo di 2.210.415 euro, presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino. Questo provvedimento ha interessato ben 12 lingotti d’oro puro, il cui peso totale supera i 62 chilogrammi, con un valore stimato che eccede gli 8 milioni di euro. Dettagli dell’Operazione di Sequestro. Il metallo prezioso è stato scoperto nel corso delle consuete attività di controllo sui flussi di passeggeri in arrivo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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ROMA 21/07/2026 – SEQUESTRATO ORO DA INVESTIMENTO PER OLTRE 2,2 MLN

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