Roma All’Aeroporto Leonardo Da Vinci la Finanza sequestra oro da investimento per oltre 2 milioni di euro

Notizia in breve

All’aeroporto “Leonardo Da Vinci”, le Fiamme Gialle hanno sequestrato oro da investimento del valore di oltre 2 milioni di euro. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto dei funzionari dell’Ufficio Lazio 2 dell’Agenzia delle Entrate. L’oro, nascosto in valigie, era destinato presumibilmente all’esportazione senza documenti corretti. L’intervento rientra in controlli anti-riciclaggio e di contrasto all’evasione fiscale.