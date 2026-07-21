Roma All’Aeroporto Leonardo Da Vinci la Finanza sequestra oro da investimento per oltre 2 milioni di euro
All’aeroporto “Leonardo Da Vinci”, le Fiamme Gialle hanno sequestrato oro da investimento del valore di oltre 2 milioni di euro. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto dei funzionari dell’Ufficio Lazio 2 dell’Agenzia delle Entrate. L’oro, nascosto in valigie, era destinato presumibilmente all’esportazione senza documenti corretti. L’intervento rientra in controlli anti-riciclaggio e di contrasto all’evasione fiscale.
Cronache Cittadine ROMA – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, unitamente ai funzionari dell’Ufficio Lazio 2 dell’Agenzia L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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