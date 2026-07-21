Roma rapina e minacce con coltello anche ai Cc | egiziano arrestato e rilasciato

In pieno centro storico di Roma, un giovane di 21 anni è stato rapinato da quattro persone che lo hanno minacciato con un coltello e gli hanno rubato la catenina d’oro. Durante la stessa notte, un egiziano è stato arrestato dopo aver minacciato con un coltello anche i carabinieri intervenuti sul posto, ma è stato poi rilasciato. La rapina e le minacce sono avvenute a pochi passi da Piazza Venezia.

Paura in pieno centro storico di Roma, a due passi da Piazza Venezia. Un romano di 21 anni è stato rapinato della catenina d’oro da un gruppo di quattro giovani. Poco dopo, la vittima ha riconosciuto gli aggressori nella stessa zona e ha iniziato a urlare chiedendo aiuto.Le grida hanno attirato l’attenzione di un carabiniere del Comando Roma Piazza Venezia, libero dal servizio, che è intervenuto immediatamente. Il militare si è qualificato e si è lanciato all’inseguimento del gruppo. Tre rapinatori sono riusciti a scappare, mentre è stato bloccato un ventenne egiziano, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine.Durante il fermo, il giovane ha estratto un coltello minacciando sia la vittima sia il carabiniere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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