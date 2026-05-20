Bologna tentata rapina e aggressione con coltello | arrestato egiziano

Un uomo di 34 anni, senza fissa dimora e irregolare in Italia, è stato arrestato a Bologna dopo aver tentato una rapina e aggredito una persona con un coltello. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalle autorità in seguito all’evento avvenuto in centro città. La vittima ha riportato ferite lievi ed è stata soccorsa sul posto. L’arrestato si trova ora in carcere in attesa di giudizio.

In via Enrico Mattei a Bologna, un uomo ha tentato di rapinare un passante per poi aggredirlo con un coltello durante la fuga La polizia ha arrestato in flagranza un cittadino egiziano di 34 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. L’uomo è accusato di tentata rapina impropria aggravata ai danni di un cittadino originario del Bangladesh. L’intervento rapido delle Volanti ha permesso di bloccare l’aggressore subito dopo il fatto, evitando conseguenze più gravi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti delle volanti, tutto è iniziato quando la vittima, un cittadino del Bangladesh di 41 anni, è stata avvicinata improvvisamente alle spalle. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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