Un 22enne di origine egiziana è stato arrestato dai Carabinieri di Rimini con l'accusa di aver rapinato una turista. L'episodio si è verificato quando il giovane, armato di coltello, ha sottratto effetti personali alla vittima. Le forze dell'ordine hanno fermato l’uomo poco dopo l’accaduto.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno fermato un 22enne di origine egiziana, ritenuto responsabile di una rapina aggravata in concorso consumata ai danni di un turista. L'allarme è scattato a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un giovane ha avvicinato la vittima strappandole con forza una collana d'oro dal collo, spalleggiato da alcuni complici che, per assicurarsi la fuga, hanno brandito un coltello puntandolo contro il malcapitato tentando di colpirlo al volto. Al tempestivo arrivo delle pattuglie i malviventi si erano già dileguati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Rimini, armato di coltello rapina una turista: arrestato 22enne egiziano

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