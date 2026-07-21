Roma | prestiti a tassi usurari 72enne arrestato durante scambio di denaro ad Ardea

Un uomo di 72 anni è stato arrestato a Ardea dai Carabinieri durante uno scambio di denaro. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato e l’uomo è accusato di usura ed estorsione. Le forze dell’ordine hanno coordinato l’intervento con il Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio e la Stazione di Marina Tor San Lorenzo. L’arresto è stato effettuato in un’area di pertinenza dell’attività di scambio di denaro.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio, insieme ai militari della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 72 anni, residente a Roma, gravemente indiziato dei reati di usura ed estorsione. Denuncia e Indagini. L’operazione è scaturita dalla denuncia presentata da una pensionata, residente ad Ardea, presso la Stazione Carabinieri di Marina Tor Lorenzo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, trovandosi in una situazione di difficoltà economica, si era rivolta all’indagato tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, ottenendo un prestito complessivo di 25.000 euro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ardea. Prestiti usurari. Vittima sotto pressione. 72enne arrestato dai Carabinieri durante lo scambio di denaroUn uomo di 72 anni è stato arrestato dai Carabinieri durante uno scambio di denaro a Ardea.

Ardea, pensionata nella spirale dell’usura: 72enne arrestato durante lo scambio di denaroUn uomo di 72 anni è stato arrestato a Ardea dai Carabinieri durante uno scambio di denaro.

Temi più discussi: Bce, imprese segnalano banche più rigide su concessione prestiti e tassi; Banche, sprint dei prestiti a famiglie e imprese: tassi mutui stabili; Rapporto Abi: accelerano i prestiti, ma l'incertezza frena gli investimenti. Lieve rimbalzo dei tassi; Frosinone, così un prestito da 20mila euro è lievitato a 132mila: incastrati i presunti usurai.

Roma: prestiti a tassi usurari, 72enne arrestato durante scambio di denaro ad ArdeaArrestato un 72enne a Roma per usura ed estorsione. Appello dei Carabinieri a denunciare situazioni simili. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio, insieme ai militari della Stazi ... romadailynews.it

Prestiti con tassi di usura fino al 300%, almeno 25 vittime. Scacco agli strozzini, l'inchiesta: Vicini alla 'NdranghetaI prestiti arrivavano a sfiorare tassi d’interesse del 300% annuo. Una spirale insostenibile che ha finito per 'strozzare' almeno 25 imprenditori, stretti nella morsa dell’usura per un giro ... leggo.it