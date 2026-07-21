Ardea Prestiti usurari Vittima sotto pressione 72enne arrestato dai Carabinieri durante lo scambio di denaro

Un uomo di 72 anni è stato arrestato dai Carabinieri durante uno scambio di denaro a Ardea. La polizia ha fermato il soggetto mentre consegnava denaro a una persona, sospettata di aver subito pressioni per un prestito usurario. L'indagine ha portato all'arresto in flagranza. Sono stati sequestrati denaro e documenti. Le forze dell'ordine continuano le verifiche sulla vicenda.

Cronache Cittadine ARDEA – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio, unitamente ai militari della Stazione di Marina Tor San L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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