Ardea pensionata nella spirale dell’usura | 72enne arrestato durante lo scambio di denaro

Notizia in breve

Un uomo di 72 anni è stato arrestato a Ardea dai Carabinieri durante uno scambio di denaro. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, con l’accusa di usura ed estorsione. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio e dalla Stazione di Marina Tor San Lorenzo. L’indagato, residente a Roma, è stato fermato sul posto.