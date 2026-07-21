Ardea pensionata nella spirale dell’usura | 72enne arrestato durante lo scambio di denaro
Un uomo di 72 anni è stato arrestato a Ardea dai Carabinieri durante uno scambio di denaro. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, con l’accusa di usura ed estorsione. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio e dalla Stazione di Marina Tor San Lorenzo. L’indagato, residente a Roma, è stato fermato sul posto.
Ardea, 21 luglio 2026 – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio, unitamente ai militari della Stazione di Marina Tor San Lorenzo, hanno arrestato, in flagranza, un uomo di 72 anni, residente a Roma, gravemente indiziato dei reati di usura ed estorsione. L’operazione è scaturita dalla denuncia sporta da una pensionata, residente ad Ardea presso la Stazione Carabinieri di Marina Tor Lorenzo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, trovandosi in una situazione di difficoltà economica, si era rivolta all’indagato tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, ottenendo un prestito complessivo di 25.000 euro. Per la restituzione della somma, l’uomo avrebbe preteso l’applicazione di un tasso di interesse pari al 15% mensile, costringendo la donna a versare rate da 3. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Ardea, arrestato 72enne per usura ed estorsione. Vittima costretta a pagare il 15% mensile
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