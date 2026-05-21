Taranto donna tenta il suicidio a scuola buttandosi nel vuoto | agenti la salvano e lei si arrabbia
Una donna è stata salvata dalla polizia dopo aver minacciato di buttarsi da una piattaforma vicino a una scuola nel capoluogo. La donna ha tentato di suicidarsi buttandosi nel vuoto, ma gli agenti sono intervenuti prontamente riuscendo a bloccarla. La donna si è successivamente arrabbiata con gli agenti, che sono riusciti a impedirle di compiere il gesto estremo. L’intervento si è svolto senza che ci fossero feriti o danni a persone o cose.
Una donna in grave stato di agitazione è stata tratta in salvo dagli agenti della Squadra Volante nei pressi di un edificio scolastico di Taranto, dopo aver minacciato di lanciarsi nel vuoto. L’intervento è stato reso necessario a seguito di una segnalazione e si è concluso con il salvataggio della donna, che è stata poi affidata alle cure dei sanitari e ai suoi familiari. La segnalazione e l’arrivo della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale della Squadra Volante è intervenuto nel primo pomeriggio di ieri nei pressi di un edificio scolastico del capoluogo. Gli agenti sono stati allertati da una segnalazione che indicava la presenza di una donna in grave stato di agitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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