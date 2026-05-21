Taranto donna tenta il suicidio a scuola buttandosi nel vuoto | agenti la salvano e lei si arrabbia

Una donna è stata salvata dalla polizia dopo aver minacciato di buttarsi da una piattaforma vicino a una scuola nel capoluogo. La donna ha tentato di suicidarsi buttandosi nel vuoto, ma gli agenti sono intervenuti prontamente riuscendo a bloccarla. La donna si è successivamente arrabbiata con gli agenti, che sono riusciti a impedirle di compiere il gesto estremo. L’intervento si è svolto senza che ci fossero feriti o danni a persone o cose.

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