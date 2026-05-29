A Fiuggi, un uomo anziano è stato salvato dalla Polizia dopo che la moglie aveva segnalato una situazione di pericolo. Gli agenti sono intervenuti nell’appartamento e sono riusciti a metterlo in salvo. L’intervento è avvenuto rapidamente dopo la chiamata di emergenza. La polizia ha poi assicurato l’uomo, che si trovava in condizioni di rischio, in un luogo sicuro. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle cause del pericolo.

Un anziano è stato soccorso e salvato dalla Polizia di Stato a Fiuggi (Frosinone) dopo che la moglie, impossibilitata a raggiungerlo, aveva lanciato l’allarme per la sua incolumità. L’intervento è stato effettuato nei giorni scorsi, quando la donna, preoccupata perché il marito non rispondeva più al telefono, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. La segnalazione e l’intervento degli agenti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda si è svolta a Fiuggi, dove la sala operativa della Questura ha ricevuto una richiesta urgente di aiuto. La segnalazione è arrivata dalla moglie dell’anziano, che, a causa di problemi di salute, non poteva raggiungere la città termale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Uomo in pericolo a Fiuggi, agenti irrompono in casa e lo salvano: decisiva la segnalazione della moglie

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