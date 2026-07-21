Roma | Marinone Pd Dock demo day evento che valorizza talento e innovazione dei giovani

A Roma si è svolto il Dock DemoDay 2026, un evento dedicato alle startup e all’innovazione giovanile. Durante la manifestazione sono stati presentati nuovi progetti e idee imprenditoriali, con la partecipazione di giovani talenti. Il sindaco della città ha partecipato alla fase finale, sottolineando l’attenzione dell’amministrazione verso il settore delle startup e dell’imprenditorialità innovativa.

Con Dock DemoDay 2026, Roma si conferma un faro per l’innovazione e il talento giovanile. La presenza del sindaco Roberto Gualtieri all’evento conclusivo sottolinea l’importanza che la Capitale attribuisce al mondo delle startup e all’imprenditorialità innovativa. Questa affermazione è stata rilasciata in una nota dal consigliere capitolino del Partito Democratico, Lorenzo Marinone, presidente della commissione Bilancio di Roma e delegato del sindaco alle Politiche giovanili. Un Ecosistema Creativo e Dinamico. “Al Gazometro – ha aggiunto Marinone – ho potuto osservare una grande partecipazione di giovani, numerose startup e progetti di alta qualità che rappresentano il volto più creativo, dinamico e innovativo della nostra città. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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