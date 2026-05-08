Donne e lavoro | torna il concorso che valorizza il talento femminile iscrizioni aperte

Da chietitoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno riaprono le iscrizioni al concorso promosso da Eurointerim, agenzia per il lavoro, dedicato alle donne e al mondo del lavoro. L’iniziativa si rivolge a tutte le donne interessate a mettere in mostra il proprio talento e le proprie competenze professionali. Le partecipanti possono iscriversi fino a una certa data, con l’obiettivo di valorizzare le capacità femminili nel contesto lavorativo.

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Anche quest’anno ritorna il concorso promosso da Eurointerim agenzia per il lavoro intitolato “Donne e lavoro”. L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere e valorizzare il talento femminile, con l’obiettivo di intercettare e premiare idee innovative e progetti capaci di trasformarsi in impresa.Volto.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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