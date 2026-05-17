Internazionali di Roma Buonfiglio | Giornata bellissima che valorizza le eccellenze italiane

Al termine del match tra Jannik Sinner e Casper Ruud, che ha visto il tennista italiano prevalere sugli avversari, il presidente del Coni ha commentato la giornata, definendola molto bella e dedicata alla valorizzazione delle eccellenze italiane. La partita ha concluso l’evento internazionale di Roma, attirando l’attenzione di appassionati e appassionate del tennis. La vittoria di Sinner ha segnato un momento importante per lo sport italiano, in una giornata che ha visto protagonisti anche altri atleti e atlete sul campo.

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