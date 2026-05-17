Internazionali di Roma Buonfiglio | Giornata bellissima che valorizza le eccellenze italiane
Al termine del match tra Jannik Sinner e Casper Ruud, che ha visto il tennista italiano prevalere sugli avversari, il presidente del Coni ha commentato la giornata, definendola molto bella e dedicata alla valorizzazione delle eccellenze italiane. La partita ha concluso l’evento internazionale di Roma, attirando l’attenzione di appassionati e appassionate del tennis. La vittoria di Sinner ha segnato un momento importante per lo sport italiano, in una giornata che ha visto protagonisti anche altri atleti e atlete sul campo.
Alla fine del match tra Jannik Sinner e Casper Ruud, che ha decretato la vittoria dell’azzurro agli Internazionali d’Italia, il p residente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha commentato l’impresa del numero 1 al mondo. “ Si tratta di un’altra bellissima giornata, in cui valorizziamo ancora le eccellenze italiane: sapete bene da quanto tempo mancavano le vittorie nel doppio e nel singolo. Festeggiarli qui, a casa nostra, con un pubblico del genere al Foro Italico. Continuiamo l’onda del successo”. E sull’imbarazzo di Sinner verso Mattarella: “Testimonia quanto sia rispettoso Sinner nei confronti delle istituzioni. Lui è una persona fantastica, educata, ma il campione si è visto l’altro ieri, quando ha reagito alla sua crisi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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