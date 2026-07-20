Edoardo Bennato al Circo Massimo stasera a Roma | orario come arrivare parcheggi e strade chiuse

Stasera, al Circo Massimo di Roma, si esibirà Edoardo Bennato con il suo tour “Quando sarò grande”. L’evento fa parte della stagione estiva del Teatro dell’Opera e prevede un concerto di musica rock e blues. Sono previste chiusure temporanee di alcune strade e possibili limitazioni al traffico nelle vicinanze. Si consiglia di arrivare con anticipo e di consultare le indicazioni relative ai parcheggi disponibili nella zona.

Roma, 20 luglio 2026 – Edoardo Bennato arriva questa sera sul palco del Circo Massimo per una grande serata di musica rock e blues con il tour “Quando sarò grande”, nell’ambito della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma. Il concerto avrà inizio alle ore 21:00. Il cantastorie italiano trascinerà il pubblico in un viaggio musicale i cui ingredienti sono grinta, passione ed energia. Al suo fianco ci saranno la storica BeBand, la formazione che lo accompagna da anni, il Quartetto Flegreo e il soprano Maria Chiara Chizzoni. Una carriera tra rock, ironia e impegno sociale. Celebre per il suo stile ironico e per l’ impegno sociale dei suoi testi, Edoardo Bennato raggiunse il grande successo nel 1980 con “Sono solo canzonette”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Edoardo Bennato: il 20 luglio in concerto al Circo Massimo. Dal vivo tutte le sue grandi hit

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