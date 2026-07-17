Roma stasera i concerti di Luchè Johnny Marr | orari biglietti e come arrivare
Stasera a Roma si svolgono due concerti contemporaneamente, uno di Luchè e uno di Johnny Marr. I due artisti si esibiscono in due sedi diverse della città, ciascuno davanti a un pubblico distinto. La serata prevede l’accesso ai concerti con biglietti acquistati in anticipo, e sono disponibili indicazioni su come raggiungere le location. Sono previsti orari di inizio e dettagli sui mezzi di trasporto per raggiungere i luoghi dell’evento.
Roma, 17 luglio 2026 – Due palchi, due pubblici, due mondi musicali. Roma si prepara a vivere una delle serate più ricche dell’estate 2026, con Luchè e Johnny Marr protagonisti contemporaneamente in due luoghi simbolo della Capitale. Venerdì 17 luglio la musica attraverserà la città dall’ Ippodromo delle Capannelle, dove andrà in scena il rap di Luchè, alla Cavea dell’ Auditorium Parco della Musica, pronta ad accogliere Johnny Marr. Due concerti profondamente diversi per genere, storia e pubblico, uniti dalla stessa notte romana. Luchè in concerto a Rock in Roma. All’ Ippodromo delle Capannelle torna Luchè, uno dei principali protagonisti della scena urban italiana. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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