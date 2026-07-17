Roma stasera i concerti di Luchè Johnny Marr | orari biglietti e come arrivare

Notizia in breve

Stasera a Roma si svolgono due concerti contemporaneamente, uno di Luchè e uno di Johnny Marr. I due artisti si esibiscono in due sedi diverse della città, ciascuno davanti a un pubblico distinto. La serata prevede l’accesso ai concerti con biglietti acquistati in anticipo, e sono disponibili indicazioni su come raggiungere le location. Sono previsti orari di inizio e dettagli sui mezzi di trasporto per raggiungere i luoghi dell’evento.