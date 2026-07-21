La Roma e il West Ham sono vicini all’accordo per il trasferimento di Crysencio Summerville. L’indizio sui social del calciatore è “Infinitamente grato”. La trattativa tra le due squadre non è ancora conclusa, ma si registra un forte ottimismo tra le parti. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per finalizzare l’accordo. La fumata bianca non è ancora arrivata, ma l’intesa sembra prossima.

La Roma e Crysencio Summerville non sono mai stati così vicini. La fumata bianca per portare nella Capitale l'ala del West Ham non è ancora arrivata ma la fiducia nell'ambiente giallorosso è tanta e oggi potrebbe essere la giornata decisiva per chiudere definitivamente l'affare., Nel corso del weekend e per tutta la giornata di lunedì i contatti tra le due società sono stati costanti: da Trigoria sono state recapitate ben due offerte, che gli inglesi hanno però rifiutato. Il terzo rilancio della Roma pare però essere andato a buon fine: il sì del West Ham era atteso già nella serata di ieri ma, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe arrivare nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Roma, ecco Summerville: c'è l'accordo con il West Ham. L'indizio social: "Infinitamente grato"

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DONE DEAL Summerville Exit Finally Gives West Ham Money To Spend

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