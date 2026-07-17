La Roma segue ancora il rendimento di Summerville, ma la trattativa con il West Ham non è ancora definita. Nel frattempo, il club valuta Mika Godts come alternativa, un talento dell’Ajax che attira l’interesse di Gasperini. Godts è un giovane di 20 anni, centrocampista offensivo con passaggi rapidi e capacità di inserirsi tra le linee. La società sta monitorando la situazione e considerando l’opzione di un eventuale trasferimento in caso di mancato accordo con Summerville.

Mercato Roma, Summerville prende tempo: Godts è l’alternativa che intriga Gasperini. Ecco chi è il talento dell’Ajax. La Roma continua a lavorare per Crysencio Summerville, ma la trattativa con il West Ham non è ancora entrata nella fase decisiva. Il prezzo del cartellino è ormai definito: il club inglese non può andare oltre i 45 milioni di euro, cifra legata alla clausola rescissoria dell’esterno olandese. Il vero nodo, però, resta il consenso del giocatore. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. La società giallorossa avrebbe messo sul tavolo un ingaggio da circa 4,5 milioni di euro netti a stagione, la stessa cifra che era stata inizialmente pensata per Mason Greenwood. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Chi è Mika Godts, il piano b di D’Amico per la Roma qualora saltasse Summerville: ecco perché piace a Gasperini

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Nomi sparsi… -Se mai non si dovesse chiudere #Summerville, la #Roma affonderebbe su Mika #Godts -Se dovesse uscire #Konè, un altro profilo molto apprezzato è quello di #Thuram della #Juventus #Calciomercato -D. x.com

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