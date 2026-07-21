L'Aston Villa ha fatto un'offerta ufficiale per Alejandro Garnacho del Chelsea. L'esterno argentino, considerato fuori dal progetto di Xabi Alonso, è nel mirino del club inglese. Il Chelsea, secondo quanto riferiscono, sarebbe aperto alla cessione del giocatore. Dopo il mancato accordo per Summerville, questa trattativa rappresenta un nuovo tentativo di trasferimento per Garnacho.

L'Aston Villa ha presentato un'offerta ufficiale per Alejandro Garnacho del Chelsea. L'esterno argentino è considerato fuori dal progetto di Xabi Alonso e i Blues sono aperti alla sua partenza. I Villans, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, avrebbero proposto un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è stato già approvato da Emery che cerca un nuovo innesto per il reparto difensivo dopo l'addio, sempre in direzione Chelsea per 130 milioni, di Morgan Rogers. Una brutta notizia per la Roma che nelle ultime ore è stata costretta a rinunciare anche a Summerville. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Sportmediaset.mediaset.it - Roma, dopo Summerville sfuma anche Garnacho: tratta con l'Aston Villa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'Aston Villa va su Garnacho. Bandiera bianca per Summerville?L'Aston Villa ha presentato un'offerta ufficiale per Alejandro Garnacho, attualmente al Chelsea.

Mercato Roma: accordo con Summerville ora si prepara il rilancio, Garnacho l'alternativaLa Roma ha raggiunto un accordo con Summerville e ora lavora per il rilancio dell'operazione.

Temi più discussi: Summerville, il West Ham dice no alla prima offerta della Roma: i giallorossi preparano il rilancio; Calciomercato Roma 2026/2027: acquisti, trattative e cessioni; Garnacho sceglie la Roma: no all’Aston Villa, i giallorossi continuano a trattare; Summerville sfuma, la Roma cambia rotta: Nusa primo nome per l’attacco.

Niente da fare per la Roma: accordo totale fra Aston Villa e Al-Hilal per il trasferimento in Arabia Saudita di Crysencio #Summerville. Il club inglese incasserà 80 milioni di euro, con i giallorossi che negli ultimi giorni si erano spinti fino a quota 46. Adesso la Ro x.com

Mercato Roma: che mazzata per i giallorossi, un’offerta folle dall’Arabia fa sfumare SummervilleSembrava fatta, e invece la Roma deve di nuovo ripartire da capo. Dopo Mason Greenwood e Zeki Çelik, per i giallorossi è in arrivo un’altra beffa di mercato, questa volta ancora più dolorosa. Nella ma ... sportal.it

LIVE Summerville-Roma, affare sfumato: l’Al Hilal chiude per 80 milioni e 20 al calciatoreTutti gli aggiornamenti di mercato live di oggi, 21 luglio, sulla trattativa tra la Roma e il West Ham per Summerville. siamolaroma.it