Mercato Roma | accordo con Summerville ora si prepara il rilancio Garnacho l' alternativa

La Roma ha raggiunto un accordo con Summerville e ora lavora per il rilancio dell'operazione. Il club non ha ancora concluso, ma punta a portare l’attaccante olandese in rosa. Come alternativa, si valuta Garnacho. La trattativa con Summerville, però, non si è ancora sbloccata definitivamente. La società continua a insistere, cercando di convincere il giocatore a trasferirsi. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla conclusione dell’affare.

Roma 21 luglio 2026 - Quando si parla di calciomercato, molto spesso è obbligatorio per i club battere il ferro finché è caldo. La Roma vuole aggiungere Crysencio Summerville alla propria rosa e non si arrende dopo il primo rifiuto incassato. Dopo un primo approccio con il West Ham, il ds romanista Tony D'Amico aveva fatto una prima offerta intorno ai 40 milioni più bonus incassando però il no da parte del club londinese al trasferimento dell'olandese. Questo però non ha fatto desistere i capitolini, che vogliono battere sul tempo ogni possibile inserimento da parte di altri club di Premier League. Come già scritto nei giorni scorsi, l' Aston Villa sarebbe sulle tracce dell'olandese come possibile uomo da inserire sulle corsie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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