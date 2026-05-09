Inzaghi fischiato anche quando vince | all’Al Hilal il gioco sparagnino non si perdona

Da ilnapolista.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì sera a Riad, durante la premiazione della King Cup, l’ex allenatore dell’Inter è stato fischiato allo stadio anche dopo aver conquistato una vittoria e alzato il trofeo. Il pubblico presente ha dimostrato insoddisfazione con i fischi, nonostante il risultato positivo. La tifoseria ha reagito in modo critico, anche in occasione di successi, nei confronti dell'allenatore. La scena si è ripetuta mentre il maxischermo inquadrava Inzaghi durante la premiazione.

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C’è qualcosa di profondamente inzaghiano in quello che è successo venerdì sera a Riad: l’ex allenatore dell’Inter Simone Inzaghi vince, alza un trofeo, ma quando il maxischermo lo inquadra durante la premiazione della King Cup lo stadio lo fischia. Non qualche mugugno sparso: fischi veri, sonori, inequivocabili. Il presidente dell’Al Hilal, il Principe Nawaf bin Saad, commenta con diplomatismo arabo: «I tifosi dell’Al Hilal sono tifosi consapevoli e fanno sempre la cosa giusta». Traduzione: hanno ragione loro. È il decimo trofeo in carriera per l’allenatore piacentino — tre con la Lazio, sei con l’Inter, uno con l’Al Hilal — ed è il primo in terra saudita.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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