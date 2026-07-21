Roma | bus perde controllo e si schianta contro veicoli in sosta e recinzione due feriti

Un autobus della linea 226 ha perso il controllo e si è schiantato contro veicoli in sosta e una recinzione vicino alla Tomba di Nerone, sulla via Cassia a Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 18, quando il veicolo si trovava in via di San Godenzo. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Un grave incidente stradale si è verificato nella zona della Tomba di Nerone, nei pressi della via Cassia a Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 18 di questo pomeriggio, un autobus della linea 226, guidato da un uomo italiano di 43 anni, ha perso il controllo mentre percorreva via di San Godenzo. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 152, dove il mezzo ha impattato contro circa otto veicoli in sosta e parte della recinzione di una proprietà privata. Intervento delle Autorità e Dinamica dell’Incidente. Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenute più di sei pattuglie del gruppo Cassia della polizia locale, insieme al personale dei vigili del fuoco e agli operatori sanitari. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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