Incidente perde il controllo dell' auto e si schianta contro la recinzione | 19enne in ospedale

Un 19enne ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro la recinzione di un complesso commerciale. L'incidente è avvenuto senza ulteriori dettagli sui motivi e la dinamica precisa. La vettura è finita contro la recinzione, causando danni. Il conducente è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note. Nessun altro veicolo o persona coinvolta. Le forze dell'ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

Per motivi ancora in fase di accertamento ha perso il controllo dell’auto, la macchina che sbanda e che si schianta contro la recinzione di un complesso commerciale.L’incidente è avvenuto nella notte di martedì 2 giugno: era circa la una trenta quando a Sovico, lungo la Sp6, il conducente ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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TERRIBILE INCIDENTE: 18ENNE PERDE IL CONTROLLO DELLAUTO, SI SCHIANTA CONTRO ALBERO E MUORE. PALERMO

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