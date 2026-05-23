Via dei Pensieri perde il controllo dello scooter e si schianta contro un' auto in sosta | 62enne in ospedale
Un uomo di 62 anni ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato contro un’auto parcheggiata in via dei Pensieri. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, provocando lievi ferite al conducente, che è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e la gestione del traffico. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.
Avrebbe perso il controllo dello scooter che stava guidando per poi finire per schiantarsi contro un'auto in sosta. L'episodio è successo intorno alle 12 di sabato 23 maggio, in via dei Pensieri. A dare l'allarme al 112 sarebbero stati alcuni passanti che, visto l'uomo a terra, hanno chiamato i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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