Via dei Pensieri perde il controllo dello scooter e si schianta contro un' auto in sosta | 62enne in ospedale

Notizia in breve

Un uomo di 62 anni ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato contro un’auto parcheggiata in via dei Pensieri. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, provocando lievi ferite al conducente, che è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e la gestione del traffico. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.