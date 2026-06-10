aeroporto leonardo da vinci la gdf sequestra 127 chili di tabacchi di contrabbando e denuncia 6 persone provenienti da addis abeba

Notizia in breve

A Roma, i finanzieri hanno sequestrato 127 chili di tabacchi di contrabbando all’aeroporto “Leonardo Da Vinci”. Sei persone provenienti da Addis Abeba sono state denunciate durante i controlli. Il sequestro è avvenuto durante un intervento delle forze dell’ordine presso lo scalo aeroportuale. I tabacchi erano nascosti e pronti per essere immessi sul mercato. Le autorità hanno sequestrato la merce e identificato i soggetti coinvolti.