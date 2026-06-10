Aeroporto Leonardo Da Vinci La GdF sequestra 127 chili di tabacchi di contrabbando e denuncia 6 persone provenienti da Addis Abeba
A Roma, i finanzieri hanno sequestrato 127 chili di tabacchi di contrabbando all’aeroporto “Leonardo Da Vinci”. Sei persone provenienti da Addis Abeba sono state denunciate durante i controlli. Il sequestro è avvenuto durante un intervento delle forze dell’ordine presso lo scalo aeroportuale. I tabacchi erano nascosti e pronti per essere immessi sul mercato. Le autorità hanno sequestrato la merce e identificato i soggetti coinvolti.
Cronache Cittadine ROMA – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno intercettato presso lo scalo aeroportuale “Leonardo L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Aeroporto Leonardo Da Vinci. La GdF sequestra 127kg di tabacchi di contrabbando e denuncia 6 persone
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