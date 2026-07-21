Roma | Acea Ato 2 sabato sospensione idrica in Municipi XII XIII e XIV per lavori Pnrr
Sabato si terrà una sospensione dell'erogazione dell'acqua in alcune zone dei Municipi XII, XIII e XIV di Roma. La sospensione è necessaria per permettere il collegamento di una nuova condotta nell'ambito del progetto Pnrr Ottavia-Trionfale. L'interruzione del servizio riguarderà specifici quartieri di questi municipi e durerà fino al completamento dei lavori. La società che gestisce il servizio idrico ha comunicato che l'interruzione sarà limitata nel tempo e riguarda le aree coinvolte dai lavori.
Acea Ato 2 informa che, al fine di permettere il collegamento di una nuova condotta nell’ambito del progetto Pnrr Ottavia-Trionfale, si rende necessaria una sospensione del flusso idrico in diverse zone dei Municipi XII, XIII e XIV di Roma Capitale. Questa comunicazione è stata diffusa tramite una nota ufficiale da Acea Ato 2. L’intervento è parte di un programma di investimenti mirato a potenziare la sicurezza e l’affidabilità del sistema idrico della capitale. Pertanto, dalle ore 08:00 di sabato 25 luglio fino alle ore 07:00 di domenica 26 luglio, si potranno verificare abbassamenti di pressione eo temporanee mancanze d’acqua nelle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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