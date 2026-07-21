Roma | Acea Ato 2 sabato sospensione idrica in Municipi XII XIII e XIV per lavori Pnrr

Notizia in breve

Sabato si terrà una sospensione dell'erogazione dell'acqua in alcune zone dei Municipi XII, XIII e XIV di Roma. La sospensione è necessaria per permettere il collegamento di una nuova condotta nell'ambito del progetto Pnrr Ottavia-Trionfale. L'interruzione del servizio riguarderà specifici quartieri di questi municipi e durerà fino al completamento dei lavori. La società che gestisce il servizio idrico ha comunicato che l'interruzione sarà limitata nel tempo e riguarda le aree coinvolte dai lavori.