Monterotondo | sospensione attività scolastiche per lavori sulla rete idrica
A Monterotondo, le attività scolastiche sono state sospese a causa di lavori sulla rete idrica, che hanno reso necessaria una chiusura temporanea dell'erogazione dell'acqua. L'interruzione è prevista in un orario preciso, anche se non ancora comunicato ufficialmente, e durerà per tutta la giornata. Il sindaco ha firmato un'ordinanza d'urgenza per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico durante le operazioni di manutenzione. La decisione è stata presa senza preavviso, per consentire ai lavori di essere eseguiti in modo rapido ed efficiente.
? Domande chiave Quali sono le ore esatte in cui rimarrà interrotta l'acqua?. Perché il sindaco ha dovuto firmare un'ordinanza d'urgenza?. Come influiranno i lavori di Acea sulla sicurezza degli alunni?. Chi dovrà gestire la riorganizzazione immediata per le famiglie coinvolte?.? In Breve Intervento Acea programmato dalle ore 8:00 alle ore 16:00 di giovedì 21 maggio.. Chiusura totale scuola infanzia e primaria di Via Pietro Nenni 31.. Ordinanza numero 12 emessa dal sindaco Riccardo Varone per motivi igienico-sanitari.. Impatto logistico per le famiglie dell'Istituto Comprensivo Via Bruno Buozzi 18.. Domani, giovedì 21 maggio, le attività scolastiche presso l’istituto di Via Pietro Nenni 31 a Monterotondo subiranno una sospensione totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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