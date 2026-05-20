Monterotondo | sospensione attività scolastiche per lavori sulla rete idrica

A Monterotondo, le attività scolastiche sono state sospese a causa di lavori sulla rete idrica, che hanno reso necessaria una chiusura temporanea dell'erogazione dell'acqua. L'interruzione è prevista in un orario preciso, anche se non ancora comunicato ufficialmente, e durerà per tutta la giornata. Il sindaco ha firmato un'ordinanza d'urgenza per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico durante le operazioni di manutenzione. La decisione è stata presa senza preavviso, per consentire ai lavori di essere eseguiti in modo rapido ed efficiente.

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? Domande chiave Quali sono le ore esatte in cui rimarrà interrotta l'acqua?. Perché il sindaco ha dovuto firmare un'ordinanza d'urgenza?. Come influiranno i lavori di Acea sulla sicurezza degli alunni?. Chi dovrà gestire la riorganizzazione immediata per le famiglie coinvolte?.? In Breve Intervento Acea programmato dalle ore 8:00 alle ore 16:00 di giovedì 21 maggio.. Chiusura totale scuola infanzia e primaria di Via Pietro Nenni 31.. Ordinanza numero 12 emessa dal sindaco Riccardo Varone per motivi igienico-sanitari.. Impatto logistico per le famiglie dell'Istituto Comprensivo Via Bruno Buozzi 18.. Domani, giovedì 21 maggio, le attività scolastiche presso l’istituto di Via Pietro Nenni 31 a Monterotondo subiranno una sospensione totale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monterotondo: sospensione attività scolastiche per lavori sulla rete idrica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sospensione dell'acqua nel centro storico: lavori di miglioramento della rete idricaCAROVIGNO - Il centro storico di Carovigno dovrà fare i conti con otto ore di sospensione idrica il prossimo 5 marzo. Intervento urgente sulla rete, sospensione idrica notturna a GrezzanaNella notte tra oggi e domani, 13 e 14 maggio, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa in diverse zone di Grezzana per consentire un intervento urgente... MONTEROTONDO – Scuola chiusa per interruzione idricaDomani, giovedì 21 maggio, resterà chiusa per interruzione idrica la scuola dell’infanzia e primaria di Via Pietro Nenni 31, a Monterotondo. Lo stabilisce l’ordinanza numero 12 – CLICCA E LEGGI L’ORDI ... tiburno.tv Calendario scolastico 2026, ultimo ponte prima della fine delle lezioni: ecco dove ci si ferma il 1° giugnoManca ormai poco alla fine delle lezioni per l’anno scolastico 2025/2026. Prima dell’ultimo giorno di scuola, però, c’è ancora un possibile lungo weekend: quello legato alla Festa della Repubblica del ... orizzontescuola.it