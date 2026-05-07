Lavori in via Sabato Visco | scatta la sospensione idrica

Martedì 12 maggio 2026, dalle ore 10 alle 14, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Sabato Visco, all’altezza del civico 6. La sospensione interesserà anche le traverse limitrofe, tra cui via Sabato Visco civico 4 e 6. La misura è necessaria per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione nell’area. Durante questo periodo, l’acqua non sarà disponibile nelle zone coinvolte.