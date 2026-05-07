Lavori in via Sabato Visco | scatta la sospensione idrica
Martedì 12 maggio 2026, dalle ore 10 alle 14, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in via Sabato Visco, all’altezza del civico 6. La sospensione interesserà anche le traverse limitrofe, tra cui via Sabato Visco civico 4 e 6. La misura è necessaria per permettere l’esecuzione di lavori di manutenzione nell’area. Durante questo periodo, l’acqua non sarà disponibile nelle zone coinvolte.
Per eseguire un intervento in via Sabato Visco (altezza civico n°6), si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10 alle 14 di martedì 12 maggio 2026, alla seguente strada e traverse limitrofe: via Sabato Visco civico n°4 e civico n°6. L'avvisoSalerno Sistemi fa sapere “che.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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